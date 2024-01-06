"Русская Рапунцель" Руслана Коршунова посещала остров Джеффри Эпштейна незадолго до своей трагической смерти

Казахстанская модель русского происхождения Руслана Коршунова, наиболее известная по рекламе аромата Nina Ricci, незадолго до своей трагической смерти посещала остров американского финансиста и секс-преступника Джеффри Эпштейна, который прозвали “островом педофилов”.
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