Вера, воля, знание – путь русского спасения

МГ

Малик Гумеров

"Какое государство мы хотим иметь? Новая Россия ….. переумнение Запада и олигархов, взаимопомощь и участие в управлении экономикой, новые общественные отношения на базе создания акционерных предприятий.» = Это все было , значит возращаемся в социализм ! При СССР , по сути , все заводы и фабрики были акционерными обществами ! Вся прибыль – прибавочный продукт труда каждого работающего , распределялось на благо всего коллектива ! Сегодня всю эту прибыль кладет в свой личный карман прихватизатор-хозяин ! Коллектив на шишах…! «вера в Бога,» - в идола , в истукана …. - удел тупых овечек – паствы ! «вера в Бога,» - это религия ! Призвание религии увести людей от Бога , насадить рабскую психологию и пасти …. ! С какого бодуна в умах , что религия может спасти людей ??? За 2000 лет никого не спас , не привел в человеческое общество ни одну страну …. , наоборот – только геноцидил людей от имени бога ! Это еще 2000 лет ожидать и надеяться – пребывая зомби , и это в век информатики ??? И интересно - это какому разуму , какой психике – отсталой , недоразвитой ….. ДЛЯ ОБЩЕНИЯ С БОГОМ НЕОБХОДИМЫ ПОСРЕДНИКИ - попы , муллы , раввины .... по сути - паразиты ??? Овечкам нужен пастух ??? «сильная воля» - нужна в меру ! Воля это разум , а разум ограничен ! Нужно жить душой и Совестью ! « и научное знание.» - нет науки и нет знаний на благо человека ! Вся наука служит паразитам и для паразитирования на большинстве ! Все создаваемое наукой направлено против человека ! По законам природы нужно жить ! А по науке поведут только на убой !