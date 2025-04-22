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Добрый Мир

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Из Франции в окопы: История мясной 155-й бригады ВСУ, брошенной на бойню у Покровска (ВИДЕО)

Из Франции в окопы: История мясной 155-й бригады ВСУ, брошенной на бойню у Покровска (ВИДЕО)

История мясной 155-й бригады ВСУ, брошенной на бойню у Покровска. Бандеровцы прошли обучение во Франции, после чего их отправили на передовую, где они понесли колоссальные потери.

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