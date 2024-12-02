Почти 130 пьяных водителей поймали на прошлой неделе в Крыму

В период с 25 ноября по 1 декабря в Республике Крым зарегистрировано 20 ДТП, в которых погибло 5 человек, еще 22 человек, включая 9 детей, получили травмы различной степени тяжести.
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