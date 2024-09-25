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Парламентская газета

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Матвиенко заявила о недопустимости «обезлюживания» сельских территорий

Матвиенко заявила о недопустимости «обезлюживания» сельских территорий

На осень запланировано проведение парламентских слушаний, посвященных обновлению Стратегии пространственного развития, — сенаторы считают, что этот документ должен быть тесно взаимоувязан со стратегическими планами в сфере промышленного производства, демографическими процессами и, самое главное, отвечать интересам регионов.

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Комментарии
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n
nyha
ночь-то прошла....
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21 час.
ЛС
Лидия Санникова
Меньше на мигрантов тратьте...
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18 час.

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