Матвиенко заявила о недопустимости «обезлюживания» сельских территорий

На осень запланировано проведение парламентских слушаний, посвященных обновлению Стратегии пространственного развития, — сенаторы считают, что этот документ должен быть тесно взаимоувязан со стратегическими планами в сфере промышленного производства, демографическими процессами и, самое главное, отвечать интересам регионов.