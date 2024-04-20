СК намерен установить всех причастных к гибели военкора Еремина

Следователи Следственного комитета (СК) РФ установят всех виновных в гибели военного корреспондента «Известий» Семена Еремина в результате атаки украинских вооруженных формирований на Запорожском направлении.
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