«Боеприпас „Ланцет“ стал проклятием»: ВСУ переделывают польские самоходки Krab

Польская самоходка часто становится жертвой русских беспилотников, которые разносят САУ в щепки.В Сети часто выкладывают видео польских самоходных гаубиц, которые неспособны устоять перед русскими беспилотниками и артиллерией.
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