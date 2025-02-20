Предпринимателям из Петербурга сообщили о запуске новой программы поддержки

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков объявил о старте новой программы «Займы для роботизации промышленных предприятий», которая будет реализована Фондом развития промышленности Санкт-Петербурга.
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