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  • Ан Ка
    Вас всех таких комментаторов, сейчас в списке ФСБ передадим, пишите пишите, надеюсь ты гражданин России.Под петицией с тр...
  • Ан Ка
    Вас всех таких комментаторов, сейчас в списке ФСБ передадим, пишите пишите, надеюсь ты гражданин России.Под петицией с тр...
  • Ан Ка
    Вас всех таких комментаторов, сейчас в списке ФСБ передадим, пишите пишите, надеюсь ты гражданин России.Под петицией с тр...

Предпринимателям из Петербурга сообщили о запуске новой программы поддержки

Предпринимателям из Петербурга сообщили о запуске новой программы поддержки

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков объявил о старте новой программы «Займы для роботизации промышленных предприятий», которая будет реализована Фондом развития промышленности Санкт-Петербурга.

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