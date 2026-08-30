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В Москве стартует второй день рок-фестиваля "Легенда"

В Москве стартует второй день рок-фестиваля "Легенда"

РЕН ТВ Второй день культового рок-марафона "Легенда" проходит в Москве. Фестиваль собрал десятки исполнителей и тысячи поклонников драйвовой музыки, чтобы лучшие хиты они спели вместе.

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