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Калужские новости

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Калужанам рассказали, как украсить елку для встречи года Змеи

Калужанам рассказали, как украсить елку для встречи года Змеи

Приближается 2025 год, покровителем которого станет Зелёная Деревянная Змея. Эксперты рассказали, как украсить новогоднюю ёлку, чтобы порадовать символ года и создать атмосферу уюта и праздникаПриближается 2025 год, покровителем которого станет Зелёная Деревянная Змея.

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