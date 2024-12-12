Калужанам рассказали, как украсить елку для встречи года Змеи

Приближается 2025 год, покровителем которого станет Зелёная Деревянная Змея. Эксперты рассказали, как украсить новогоднюю ёлку, чтобы порадовать символ года и создать атмосферу уюта и праздникаПриближается 2025 год, покровителем которого станет Зелёная Деревянная Змея.
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