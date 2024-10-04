Кардиолог рассказал, кому запрещено принимать контрастный душ

Процедура может обострить сосудистые и сердечные болезниНесмотря на устойчивое общественное мнение, что контрастный душ – процедура, которая только прибавляет здоровье, в действительности она может даже приводить к летальному исходу.
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