Германия: два человека погибли в результате перестрелки на Лагерштрассе в районе Санкт-Паули в Гамбурге вечером 1 сентября; Никаких арестов пока произведено не было.
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