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Форум «Россия – спортивная держава» состоится в Самаре с 20 по 22 октября

Форум «Россия – спортивная держава» состоится в Самаре с 20 по 22 октября

«С целью реализации национальных целей развития, обозначенных Президентом Российской Федерации в Указе от 7 мая 2024 года № 309 “О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года”, в Самаре с 20 по 22 октября состоится Международный спортивный форум “Россия – спортивная держава”.

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