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Царьград

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The New England Journal of Medicine осветил уникальный случай акроостеолиза

The New England Journal of Medicine осветил уникальный случай акроостеолиза

В Таиланде 46-летний мужчина столкнулся с редким акроостеолизом. Специалисты связали патологию с хронической болезнью почек и нарушением функций околощитовидных желёз.

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