В результате взрыва в Москве погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов

Вместе с ним погиб его помощникфото: PrScr брифинга МО РФНачальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник погибли при взрыве на Рязанском проспекте в Москве.