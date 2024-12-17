В результате взрыва в Москве погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов

Вместе с ним погиб его помощникфото: PrScr брифинга МО РФНачальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник погибли при взрыве на Рязанском проспекте в Москве.
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