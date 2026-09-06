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Врач Степанов рекомендовал контрастный душ для укрепления иммунитета осенью

Врач Степанов рекомендовал контрастный душ для укрепления иммунитета осенью

Осенью организм человека сталкивается с повышенным риском переохлаждения и дефицита витаминов. Скорректировать рацион, соблюдать правила гигиены и постепенно приучать тело к холоду, посоветовал старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения, патофизиолог Сергей Степанов.

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