Песков прокомментировал слова Шольца о готовности к диалогу с Путиным

Президент России Владимир Путин открыт к диалогу с лидерами Западных стран, однако переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем вряд ли будут результативными, заявил 13 ноября пресс-секретарь России Дмитрий Песков.
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