Щитов допускает отставку Тамбиева в начале сезона: «Динамо» – клуб амбициозный, от руководителей всего можно ожидать. Вот и первая интрига, может, уже ищут кандидатов»

Экс-защитник клубов КХЛ Никита Щитов высказался о результатах московского «Динамо» на старте сезона. В первых матчах FONBET КХЛ команда Леонида Тамбиева уступила «Автомобилисту» (1:2) и СКА (3:5).
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