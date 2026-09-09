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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Щитов допускает отставку Тамбиева в начале сезона: «Динамо» – клуб амбициозный, от руководителей всего можно ожидать. Вот и первая интрига, может, уже ищут кандидатов»

Экс-защитник клубов КХЛ Никита Щитов высказался о результатах московского «Динамо» на старте сезона.  В первых матчах FONBET КХЛ команда  Леонида Тамбиева уступила «Автомобилисту» (1:2) и СКА (3:5).

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