СК завёл дело против воюющего за ВСУ в Курской области основателя ЧВК из США

СК России возбудил уголовное дело против основателя американской ЧВК Forward Observation Group Деррика Бейлса, которому заочно предъявлены обвинения в совершении теракта, наёмничестве и убийстве на территории Курской области.
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