Медведев назвал цель ядерных учений России

ВТ

Врам Тавризов

Цели учения 2 1. Показать, что ТЯО все/таки имеется и готово к практическому применению 2. Проводится проверка и наработка слаженности родов войск в условиях наличия ТЯО у нас и возможных ответов потенциальных противников