Театр абсурда
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Театр абсурда

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Медведев назвал цель ядерных учений России

Медведев назвал цель ядерных учений России

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал целью запланированных учений по использованию тактического ядерного оружия отработку ответа на возможную атаку на РФ британским оружием, о вероятности которой заявлял глава МИД Британии Кэмерон.

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Комментарии
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ВТ
Врам Тавризов
Цели учения 2  1. Показать, что ТЯО все/таки имеется и готово к практическому применению 2. Проводится проверка и наработка слаженности родов войск в условиях наличия ТЯО у нас и возможных ответов потенциальных противников
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