Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал целью запланированных учений по использованию тактического ядерного оружия отработку ответа на возможную атаку на РФ британским оружием, о вероятности которой заявлял глава МИД Британии Кэмерон.
Медведев назвал цель ядерных учений России
Комментарии
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Врам Тавризов
Цели учения 2 1. Показать, что ТЯО все/таки имеется и готово к практическому применению 2. Проводится проверка и наработка слаженности родов войск в условиях наличия ТЯО у нас и возможных ответов потенциальных противников
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