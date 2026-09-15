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Представлена лампа Xiaomi с почти солнечным светом

Представлена лампа Xiaomi с почти солнечным светом

Mijia Desk Lamp 2 Clear View Edition получила шесть режимов освещения и функцию напоминания о перерывах Xiaomi представила настольную лампу Mijia Desk Lamp 2 Clear View Edition, которая поступит в продажу в Китае 22 сентября по цене от 189 юаней.

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