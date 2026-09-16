Патент и страховые взносы в 2026 году: как законно уменьшить налог до нуля

Каждый предприниматель, выбирающий патентную систему, рано или поздно задаётся одним и тем же вопросом: можно ли платить меньше, чем указано в уведомлении из налоговой? И почти всегда ответ оказывается положительным — нужно лишь грамотно воспользоваться механизмом вычета по страховым взносам.