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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Олисе сделал хет-трик с «Унионом». У вингера «Баварии» 8+3 в 7 матчах сезона

Майкл Олисе сделал хет-трик в матче с « Унионом ». Вингер «Баварии» отличился на 43-й, 73-й и 76-й минутах матча 4-го тура Бундеслиги .

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