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Что взрывали и хлопали мальчишки в СССР, когда не было петард

Что взрывали и хлопали мальчишки в СССР, когда не было петард

У современных мальчишек есть доступ к самым разным достижениям пиротехнической науки. В новогодние праздники разнообразие и количество всевозможных петард, ракет, хлопушек и фейерверков, представленных в продаже, просто поражает.

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