Политика как он...
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Политика как она есть

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В Госдуме призвали возродить военную подготовку в школах с 5 класса

В Госдуме призвали возродить военную подготовку в школах с 5 класса

Начальная военная подготовка должна преподаваться в школах начиная с 5 класса. С таким заявлением выступил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

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