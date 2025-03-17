В Госдуме призвали возродить военную подготовку в школах с 5 класса

Начальная военная подготовка должна преподаваться в школах начиная с 5 класса. С таким заявлением выступил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии