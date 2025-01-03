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33+8+9 от Джейсона Тейтума помогли «Бостону» победить в матче с «Миннесотой»

На счету форварда «Селтикс» 33 очка, 8 подборов, 9 передач и 3 перехвата при 13 точных из 27 бросков с игры, 6 из 17 трехочковых и 1 из 2 штрафных.

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