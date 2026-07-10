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The Eurasia Daily news agency

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Is it worth believing the rumors about Turkey's sale of the S-400, Jabarov said

Is it worth believing the rumors about Turkey's sale of the S-400, Jabarov said

It seems strange that Ankara wants to resell the S-400, said Russian Senator Vladimir Dzhabarov. Most likely, he said, this is someone trying to use the situation to encourage Turkey to sell complexes that have proven their excellent performance.

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