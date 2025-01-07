Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 717 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Е Пронина
    надо было не сотрясать воздух на собраниях, а грамотно написать претензию и подать в суд на компенсацию к застройщику...Коммерсанты добью...
  • Alla Abenova
    Ничего не получится. Мы тоже куда только не писали на застройщика, но прошли 5 лет гарантии и всё успокоилось. Вызыва...Коммерсанты добью...
  • Харченко Александр
    Госдуме необчем больше думатьВозрождение СССР ...

В Раде Тимошенко задали неудобный вопрос из-за остановки транзита газа

В Раде Тимошенко задали неудобный вопрос из-за остановки транзита газа

Главе партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко следует обозначить свою позицию по транзиту российского газа через Украину, заявил в Telegram-канале депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Евгений Благородный
Чего желали, то и получили.
Ответить
18 час.
Роза ИксановаГабун
за что боролись, на то и напоролись
Ответить
17 час.
ШКИПЕР
Все эти призывы об открытии СП и трубы в Салорейхе , они к кому относятся ?
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх