В Раде Тимошенко задали неудобный вопрос из-за остановки транзита газа

Главе партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко следует обозначить свою позицию по транзиту российского газа через Украину, заявил в Telegram-канале депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
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