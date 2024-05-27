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На Солнце зарегистрирована мощная вспышка

На Солнце зарегистрирована мощная вспышка

На Солнце около часа назад произошла мощная вспышка максимального класса Х. «Источником вспышки является группа пятен AR3664, которая с 1 по 14 мая устроила целый расстрел Земли и окружающего космического пространства выбросами плазмы.

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