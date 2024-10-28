В Дохе стартовали переговоры по сектору Газа

Переговоры о прекращении огня в секторе Газа и возвращении заложников стартовали в столице Катара. Как пишет CNN со ссылкой на дипломатический источник, это первая встреча на высоком уровне за более чем два месяца.
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