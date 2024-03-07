Добрый Мир
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Добрый Мир

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Важно назвать злодеев своими именами, предателей - предателями, преступников - преступниками

Важно назвать злодеев своими именами, предателей - предателями, преступников - преступниками

Сегодняшнее положение России, включая ее государственность, народ и общество, стало следствием преступных действий правящих элит в период с 1980-х по 1990-е годы.

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