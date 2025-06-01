Юрий Ушаков: Конкретных договоренностей о встрече Путина и Трампа нет

Телефонный разговор лидеров России и США дает определенные результаты Разговор по телефону двух лидеров дает определенные результаты, в частности, речь идет о договоренностях, которые уже реализуются, и о тех, которые будут реализовываться в будущем, передает Интерфакс мнение Юрия Ушакова, помощника президента России.