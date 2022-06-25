В Самарской области дом многодетной семьи сгорел после удара молнии

В самарских социальных сетях появились рассказы очевидцев о том, как произошло ЧП. Жители Яицкого, чьи дома находятся по соседству, рассказали, что в среду, 23 июня, в поселке разбушевалась стихия, результатом которой стало попадание молнии в столб.