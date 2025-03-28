Каждый шаг оставляет след: китайский гороскоп на неделю с 31 марта по 6 апреля 2025 года Ирина ВальковаВ мире астрологии есть немало систем прогнозирования, но китайская система «Бацзы» — одна из самых древних и точных.
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