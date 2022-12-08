Гаврилов заявил, что члены НАТО были в курсе подготовки атак Киева на российские аэродромы

Глава делегации Российской Федерации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что факты указывают на то, что члены НАТО приложили руку к атакам Киева против российских аэродромов.
Глава делегации Российской Федерации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что факты указывают на то, что члены НАТО приложили руку к атакам Киева против российских аэродромов.
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