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Гаврилов заявил, что члены НАТО были в курсе подготовки атак Киева на российские аэродромы

Гаврилов заявил, что члены НАТО были в курсе подготовки атак Киева на российские аэродромы

Глава делегации Российской Федерации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что факты указывают на то, что члены НАТО приложили руку к атакам Киева против российских аэродромов.

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