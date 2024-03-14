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  • Михаил Мамонов
    нам что от этой новости тоже скорбеть нужно начать ....а писаки ?Вондроушова сообщ...
  • Михаил Мамонов
    а вот обьясните нам пожалуйста зачем нам эта инфа о какой то там 7ой чешке и ее дедушке .Вондроушова сообщ...
  • Михаил Васильев
    Одни евреи ....Мирра Андреева сн...

Защитник «Урала» Эмерсон: «Расизм невозможно искоренить – он был, есть и будет. Не понимаю людей, которые выкрикивают оскорбления, – полная шизофрения»

– Давай поговорим про расизм. – Ой, так не люблю эту тему. – Почему? – Потому что расизм невозможно искоренить – он был, есть и будет.

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