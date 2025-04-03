В команде Трампа объяснили отсутствие пошлин в отношении России и Белоруссии

В тарифном списке также нет Кубы и Северной КореиВашингтон не стал вводить пошлины на импорт товаров из России и Белоруссии, поскольку продукция из этих стран не поставляется в Соединенные Штаты, заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News.