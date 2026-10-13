«Наступательные возможности России подорваны» - Сырский После овладения армией России Купянска-Узлового на Украине решили включить очередной антикриз.
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