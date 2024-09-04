Аким Актау поручил взять на контроль незаконную торговлю на набережной

В акимате Актау под председательством акима города Абилкаира Байпакова состоялось совещание, посвященное реализации экологической акции «Таза Қазақстан» в рамках Послания Президента РК народу Казахстана, сообщает пресс-служба акимата города.
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