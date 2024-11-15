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Азода и Эркинжон получили более 5 млн. социальных выплат на улучшение жилищных условий в Тамбове. А вы что-то получили?

Азода и Эркинжон получили более 5 млн. социальных выплат на улучшение жилищных условий в Тамбове. А вы что-то получили?

Avia.pro - СМИ В России 2024 год объявлен Годом семьи, и, конечно, это событие требовало ярких и значительных жестов.

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Комментарии
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Valery Roman
Павел Фетискин, полицаи-оборотни --- вместе с арбиджонами зодами --- в прекрасные края Чебурекии!!! (после отсидки в России)
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4 час.
Александр Попов
С ПОЛЕНЬЕВ легче брать ОТКАТЫ.
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3 час.

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