СФ предложили разрешить россиянам носить оружие – для начала на время проведения СВО

А Александр24 При наших законах, даже самооборона с ножом против толпы бандитов, если они безоружны, уже превышение. Представляю. что будет при наличии оружия. Ну, напали на меня пятеро и что? Двоих застрелил и пошёл по этапу в тюрягу на всю оставшуюся жизнь. А, учитывая, что у них-то точно будут пистолеты, то тебе и ходить-то никуда больше не понадобится. Никогда этот закон принят не будет.

Sergiy Che Скажем в Германии гражданам запрещена продажа помповых ружей со складным прикладом (т.к. были в своё время серии ограблений и терактов с ними - под полой плаща или бушлата легко прятать, а огневая мощь круче большинства малокалиберных пистолетиков самозащиты - никакой бронежилет не спасает от заряда картечи в упор)). В России оные продаются свободно даже тем, кто только-только получил охотбилет, но даж придурки расстреливающие свои школы ими не особо пользовались, то есть доступность чего-либо, не обязательное условие преступного применения онаго...