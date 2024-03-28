Об инициативе сенатора Дмитрия Рогозина в целях повышения возможностей самообороны – в материале FederalCity.
СФ предложили разрешить россиянам носить оружие – для начала на время проведения СВО
Комментарии
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А
Александр24
При наших законах, даже самооборона с ножом против толпы бандитов, если они безоружны, уже превышение. Представляю. что будет при наличии оружия. Ну, напали на меня пятеро и что? Двоих застрелил и пошёл по этапу в тюрягу на всю оставшуюся жизнь. А, учитывая, что у них-то точно будут пистолеты, то тебе и ходить-то никуда больше не понадобится. Никогда этот закон принят не будет.
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18 час.
Sergiy Che
Скажем в Германии гражданам запрещена продажа помповых ружей со складным прикладом (т.к. были в своё время серии ограблений и терактов с ними - под полой плаща или бушлата легко прятать, а огневая мощь круче большинства малокалиберных пистолетиков самозащиты - никакой бронежилет не спасает от заряда картечи в упор)). В России оные продаются свободно даже тем, кто только-только получил охотбилет, но даж придурки расстреливающие свои школы ими не особо пользовались, то есть доступность чего-либо, не обязательное условие преступного применения онаго...
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17 час.
ВА
Владимир Акулов
В Израиле было много терактов на улицах...И почти всегда у кого-то из прохожих было оружие и это оружие убивало террористов...Рогозин подал хорошую идею...Надо раздать оружие бывшим военным...Для скрытого ношения...Даже на самолетах раньше всегда были военные в гражданской одежде ... И они скрытно носили оружие...Пузатый сонный охранник на входе в помещение не спасет от теракта... Потому что террористы убивают охранников первыми. , которые на виду , у входа . Вооруженные невидимые военные в толпе , которую расстреливают террористы , смогут дать отпор террористам...Скрытые вооруженные военные в толпе - это ФАКТОР ВНЕЗАПНОСТИ для врагов...Хоть кто-то сможет дать отпор.
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3 час.
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