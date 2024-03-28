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СССР-Россия

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  • Владимир Акулов
    В  Израиле  было  много  терактов  на  улицах...И  почти  всегда  у  кого-то  из  прохожих   было  оружие  и  это  ор...СФ предложили раз...
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СФ предложили разрешить россиянам носить оружие – для начала на время проведения СВО

СФ предложили разрешить россиянам носить оружие – для начала на время проведения СВО

Об инициативе сенатора Дмитрия Рогозина в целях повышения возможностей самообороны – в материале FederalCity.

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Комментарии
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А
Александр24
При наших законах, даже самооборона  с ножом против толпы бандитов, если они безоружны, уже превышение. Представляю. что будет при наличии оружия. Ну, напали на меня пятеро  и что? Двоих застрелил и пошёл по этапу в тюрягу на всю оставшуюся жизнь. А, учитывая, что у них-то точно будут пистолеты, то тебе и ходить-то никуда больше не понадобится. Никогда этот закон принят не будет.
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18 час.
Sergiy Che
Скажем в Германии гражданам запрещена продажа помповых ружей со складным прикладом (т.к. были в своё время серии ограблений и терактов с ними - под полой плаща или бушлата легко прятать, а огневая мощь круче большинства малокалиберных пистолетиков самозащиты - никакой бронежилет не спасает от заряда картечи в упор)). В России оные продаются свободно даже тем, кто только-только получил охотбилет, но даж придурки расстреливающие свои школы ими не особо пользовались, то есть доступность чего-либо, не обязательное условие преступного применения онаго...
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17 час.
ВА
Владимир Акулов
В  Израиле  было  много  терактов  на  улицах...И  почти  всегда  у  кого-то  из  прохожих   было  оружие  и  это  оружие  убивало  террористов...Рогозин  подал  хорошую  идею...Надо  раздать  оружие  бывшим  военным...Для  скрытого  ношения...Даже  на  самолетах  раньше  всегда  были  военные  в  гражданской  одежде ...  И  они  скрытно  носили  оружие...Пузатый  сонный  охранник  на  входе  в  помещение  не  спасет  от  теракта... Потому  что  террористы  убивают  охранников первыми. ,  которые  на  виду  , у  входа  . Вооруженные  невидимые  военные  в  толпе  ,  которую  расстреливают  террористы , смогут  дать  отпор  террористам...Скрытые  вооруженные  военные  в  толпе  - это  ФАКТОР  ВНЕЗАПНОСТИ    для  врагов...Хоть  кто-то  сможет  дать  отпор.
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3 час.

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