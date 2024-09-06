Масштабная программа пройдет 7 и 8 сентября в рамках «Москвы 2030»

Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» подходит к завершению. Ближайшие выходные, 7 и 8 сентября, последние дни его работы, будут насыщены разнообразными мероприятиями, которые ждут посетителей на основных фестивальных площадках столицы.