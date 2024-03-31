Патриарх Кирилл пообещал господню кару "ряженым раскольникам" из ПЦУ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе проповеди после Божественной литургии в храме Князя Владимира на Волоколамском шоссе Москвы заявил, что общий враг единого народа святой Руси так построил свои козни, что одна часть народа стала врагом другой и дело доходит до военных столкновений .