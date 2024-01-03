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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Краснодар» хочет подписать форварда «Тальерес» Бустоса. Он принадлежал «Ман Сити» ранее

«Краснодар» хочет подписать форварда «Тальерес» Бустоса. Он принадлежал «Ман Сити» ранее

Андрес Фасси рассказал об интересе «быков» к 25-летнему нападающему Науэлю Бустосу. «Никакого решения по трансферу Бустоса пока нет.

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