Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 824 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Балу -
    У пиндосов свербит: как бы это так ограничить всех в любых видах вооружений, но так, чтобы самим у себя ничего не огр...«Это обсуждали ещ...
  • валерий двойнишников
    ...если останется само ЕС....Следующим мировым...
  • vladimir vedenkin
    Пусть сначала уничтожат по предыдущим договорам свое хим. оружие, биологическое оружие,  плутоний. А уж потом лезут с...«Это обсуждали ещ...

Откуда у нищих украинцев столько тысяч долларов, чтобы отмазываться от призыва

Откуда у нищих украинцев столько тысяч долларов, чтобы отмазываться от призыва

Собственную жизнь на Украине приходится покупать многократно, но гарантий никаких Дмитрий Родионов Фото: Yuliia Ovsyannikova/Ukrinform via ZUMA Wire/TASS Материал комментируют: Лариса Шеслер Сергей Веселовский Сотрудники украинской полиции не мобилизуют мужчин, если те дают им взятки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Дмитриев
...Всё смешалось в доме Украины &quot;&quot;. Трудно представить реально, как долго может протянуться такая ситуПация ?
Ответить
11 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Ага..в заграничных ночных клубах...
Ответить
10 час.
L
Lehanaizhe
Откуда у азиатов столько денег, что бы заехать в РФ и жить здесь королями? Хохлы тупые, не тем и не там дают деньги
Ответить
9 час.
наверх