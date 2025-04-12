Откуда у нищих украинцев столько тысяч долларов, чтобы отмазываться от призыва

...Всё смешалось в доме Украины "". Трудно представить реально, как долго может протянуться такая ситуПация ?

L

Lehanaizhe

Откуда у азиатов столько денег, что бы заехать в РФ и жить здесь королями? Хохлы тупые, не тем и не там дают деньги