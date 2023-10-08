Сербская фигуристка Дубинина заявила, что с представителями России больше азарта

Чемпионка Сербии по фигурному катанию Антонина Дубинина рассказала об отношении к спортсменам из России на международной арене и отметила, что их отсутствию внутренне радуются те, кто претендует на медали.
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