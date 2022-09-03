В Британии учителя начали раздавать нуждающимся школьникам еду и одежду

Британские учителя начали раздавать нуждающимся ученикам продукты и одежду, сообщает The Mirror.По данным издания, семьи детей, которым оказывается помощь, столкнулись с проблемами из-за роста инфляции, а также увеличения счетов за электроэнергию.
Британские учителя начали раздавать нуждающимся ученикам продукты и одежду, сообщает The Mirror.По данным издания, семьи детей, которым оказывается помощь, столкнулись с проблемами из-за роста инфляции, а также увеличения счетов за электроэнергию.
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