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Мбаппе вручили статуэтку за 201 гол в «ПСЖ». Аль-Хелайфи поздравил Килиана: «Он любит рекорды, а рекорды любят его»

Мбаппе вручили статуэтку за 201 гол в «ПСЖ». Аль-Хелайфи поздравил Килиана: «Он любит рекорды, а рекорды любят его»

«ПСЖ» показал ролик с обращением президента Нассера Аль-Хелайфи к Килиану Мбаппе. 24-летний француз стал лучшим бомбардиром клуба.

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