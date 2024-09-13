Мечты сбываются: жительница Карелии с инвалидностью покорила Эльбрус

Финал конкурса красоты и таланта «Покорители вершин» для женщин в инвалидных колясках прошел в НальчикеВарвара Павлова на конкурсе "Покорители вершин" в Нальчике представляла Карелию Текст, фото Марина Бедорфас Варвара Павлова на конкурсе «Покорители вершин» в Нальчике представляла Карелию.