Как приготовить кабачки с фаршем в духовке: четыре лучших рецепта Алёна ЮрьеваДобавление мясного фарша к блюдам из кабачков — это отличный способ насладиться нежным вкусом овощей и поесть сытно одновременно.
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